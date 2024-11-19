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Известно, согласился ли Гвардиола на новый контракт с Манчестер Сити - The Athletic
Известны детали потенциальной сделки
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", продолжит свою работу в команде.
Как сообщает The Athletic, испанец согласился подписать контракт с клубом еще на один год, с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.
Это решение стало настоящим подарком для болельщиков "горожан", ведь именно под руководством Гвардиолы клуб достиг невиданных высот. За почти десять лет работы в "Манчестере" испанец выиграл с командой множество трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги и первую в истории коллектива Лигу чемпионов.
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