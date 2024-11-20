  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Астон Вилла хочет зимой укрепить оборону игроком Ла Лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Вилла хочет зимой укрепить оборону игроком Ла Лиги

Англия

Этот футболист имеет опыт выступлений в АПЛ

Астон Вилла хочет зимой укрепить оборону игроком Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" отчаянно стремится остаться в Лиге чемпионов после своей успешной кампании и будет искать способы улучшить качество своего состава, чтобы иметь наилучшие шансы на это. Приоритетной позицией будет место центрального защитника, и клуб стремится приобрести ключевого игрока на фоне вопросов относительно надежности обороны.

Как информирует Birmingham Mail, "львы" нацелились на Диего Льоренте из "Бетиса". Футболист имеет опыт выступлений в еврокубках, а также в АПЛ, когда он с 2020 по 2023 гг. находился в "Лидсе". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 7 млн евро. Также существует предположение, что для осуществления такого трансфера Эмери придется продать кого-то из защитников и чаще всего звучит имя Диего Карлоса в этой ситуации.

Добавим, что в этом сезоне Диего Льоренте провел 17 матчей во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Саутгемптон поборется с клубом Довбика за трансфер молодого нападающего мадридского Реала
yellow-arrow
Известно, согласился ли Гвардиола на новый контракт с Манчестер Сити - The Athletic
yellow-arrow
Челси зимой будет готов рассмотреть предложения по Мудрику
Астон Вилла (Бирмингем) Бетис (Севилья) Диего Льоренте
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Birmingham Mail
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости