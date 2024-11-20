Астон Вилла хочет зимой укрепить оборону игроком Ла Лиги

"Астон Вилла" отчаянно стремится остаться в Лиге чемпионов после своей успешной кампании и будет искать способы улучшить качество своего состава, чтобы иметь наилучшие шансы на это. Приоритетной позицией будет место центрального защитника, и клуб стремится приобрести ключевого игрока на фоне вопросов относительно надежности обороны.

Как информирует Birmingham Mail, "львы" нацелились на Диего Льоренте из "Бетиса". Футболист имеет опыт выступлений в еврокубках, а также в АПЛ, когда он с 2020 по 2023 гг. находился в "Лидсе". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 7 млн евро. Также существует предположение, что для осуществления такого трансфера Эмери придется продать кого-то из защитников и чаще всего звучит имя Диего Карлоса в этой ситуации.

Добавим, что в этом сезоне Диего Льоренте провел 17 матчей во всех турнирах.