Саутгемптон поборется с клубом Довбика за трансфер молодого нападающего мадридского Реала

18-летний Эндрик перешел в "Реал" из "Палмейраса" этим летом в результате сделки стоимостью до 60 млн фунтов стерлингов. Но оказавшись в Мадриде, бразилец испытывает трудности с игровой практикой и находится далеко за спинами таких игроков, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго.

Как информирует The Sun, молодой игрок рассматривает возможность продолжить карьеру в другом клубе, на правах аренды. Среди претендентов на трансфер бразильца называют "Саутгемптон", "Рому" и "Реал Сосьедад". Представитель АПЛ остро нуждается в игроке атаки, ведь "святые" находятся на самом дне турнирной таблицы, забив лишь семь мячей - наименьшее количество голов в дивизионе.

Добавим, что в этом сезоне за "Реал" Эндрик провел 10 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.