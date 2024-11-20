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Саутгемптон поборется с клубом Довбика за трансфер молодого нападающего мадридского Реала
Этот игрок мало играл при Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine
18-летний Эндрик перешел в "Реал" из "Палмейраса" этим летом в результате сделки стоимостью до 60 млн фунтов стерлингов. Но оказавшись в Мадриде, бразилец испытывает трудности с игровой практикой и находится далеко за спинами таких игроков, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго.
Как информирует The Sun, молодой игрок рассматривает возможность продолжить карьеру в другом клубе, на правах аренды. Среди претендентов на трансфер бразильца называют "Саутгемптон", "Рому" и "Реал Сосьедад". Представитель АПЛ остро нуждается в игроке атаки, ведь "святые" находятся на самом дне турнирной таблицы, забив лишь семь мячей - наименьшее количество голов в дивизионе.
Добавим, что в этом сезоне за "Реал" Эндрик провел 10 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.
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