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Саутгемптон поборется с клубом Довбика за трансфер молодого нападающего мадридского Реала

Англия

Этот игрок мало играл при Анчелотти

Саутгемптон поборется с клубом Довбика за трансфер молодого нападающего мадридского Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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18-летний Эндрик перешел в "Реал" из "Палмейраса" этим летом в результате сделки стоимостью до 60 млн фунтов стерлингов. Но оказавшись в Мадриде, бразилец испытывает трудности с игровой практикой и находится далеко за спинами таких игроков, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго.

Как информирует The Sun, молодой игрок рассматривает возможность продолжить карьеру в другом клубе, на правах аренды. Среди претендентов на трансфер бразильца называют "Саутгемптон", "Рому" и "Реал Сосьедад". Представитель АПЛ остро нуждается в игроке атаки, ведь "святые" находятся на самом дне турнирной таблицы, забив лишь семь мячей - наименьшее количество голов в дивизионе.

Добавим, что в этом сезоне за "Реал" Эндрик провел 10 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Саутгемптон Рома (Италия) Эндрик
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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