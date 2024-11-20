Арсенал следит за талантливым полузащитником Реала

Лондонский "Арсенал" заинтересован в переходе 19-летнего талантливого полузащитника "Реала", которому не хватает игровой практики в мадридском клубе.

Читайте также Клубы АПЛ заинтересованы в трансфере талантливого вингера Реала

Как сообщает испанское издание Diario SPORT, "канониры" активно следят за Ардой Гюлером, который удачно сыграл на Евро-2024 за сборную Турции, однако его огромный потенциал продолжает оставаться нераскрытым в "Реале".

Интерес со стороны лондонского "Арсенала" появился в то время, когда Гюлер может быть открытым для поиска другого клуба, в котором он будет иметь больше игрового времени. В этом сезоне 19-летний футболист провел на поле лишь 307 минут в 12 матчах за испанскую команду во всех турнирах. Потенциальный переход в английский клуб на правах аренды может позволить ему продемонстрировать собственные способности в АПЛ, а также дать "Арсеналу" возможность оценить вариант с заключением полноценного трансфера игрока.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Арда Гюлер присоединился к "Реалу" летом 2023 года из "Фенербахче" за 20 миллионов евро, подписав контракт с клубом до 2029 года. По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.