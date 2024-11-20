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Ньюкасл ищет нового нападающего - клуб рискует потерять своего звездного форварда
Английский клуб определился с трансферными целями
Getty Images/Global Images Ukraine
Известно, что лондонский "Арсенал" будет пытаться подписать нападающего "Ньюкасла" Александера Исака, ведь он стремится присоединиться к клубу, который регулярно играет в Лиге чемпионов и борется за трофеи.
Источники TEAMtalk сообщают о том, что "Ньюкасл" не позволит Исаку уйти из клуба, не поборовшись за его подпись под новым контрактом с клубом, но "сороки" готовы к такому развитию событий.
"Ньюкасл" заинтересован в подписании нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида, поскольку его контракт с французской командой заканчивается в конце сезона. Уже в январе канадец сможет начать переговоры с другими клубами.
Также одним из доступных вариантов для "Ньюкасла" называют нападающего "Эвертона" Доминика Калверта-Льюина, который летом следующего года тоже может стать свободным агентом, хотя вполне возможно, что в ближайшее время он подпишет новое соглашение с "ирисками".
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Ранее появлялась информация о том, что "Ньюкасл" присматривается к нападающему "Пари Сен-Жермен" Рандалю Коло Муани.
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