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Игрок сборной Швейцарии летом отказался от трансфера в Манчестер Юнайтед
Футболист хотел иметь стабильную игровую практику
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"МЮ" летом не проводил никаких изменений на вратарской позиции, где "манкунианцы" имеют Андре Онану, Алтая Байиндира и Тома Хитона. Но, похоже, "красные дьяволы" хотели укрепиться на этой позиции, приобретя голкипера сборной Швейцарии Ивона Мвого. 30-летний футболист "Лорьяна", чья команда вылетела в прошлом сезоне из Лиги 1, утверждает, что "МЮ" хотел его подписать, но он не был заинтересован играть там вторым номером.
"Я хотел покинуть "Лорьян" после вылета, чтобы продолжать соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне. Я знал, что это может быть проблематично, если я буду играть во втором дивизионе. Было много предложений. Все они поступили относительно рано. На тот момент я хотел не спешить с решением. Я понятия не имел, насколько сложным будет рынок летом. Многие клубы тогда хотели свободных вратарей или тех, кого можно было взять в аренду. Но у меня был контракт с "Лорьяном", поэтому нужно было заплатить трансферную сумму. "Манчестер Юнайтед", например, видел меня вторым номером в команде. Но для меня это был не вариант. Я не буду счастлив, если не смогу выйти на поле. Сейчас я хочу наслаждаться временем, проведенным на поле, вместе с болельщиками и партнерами по команде. Я хочу играть за титулы, а в идеале - выигрывать их", - заявил швейцарец в интервью Blick.
Добавим, что в этом сезоне Ивон Мвого провел 13 матчей, из которых 3 отыграл на ноль, пропустив в общей сложности 15 голов.
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