Все-таки останется в Сент-Джеймс Парке?! Игрок Ньюкасла ответил на интерес со стороны Манчестер Сити и Пепа Гвардиолы

Бруно Гимараэс перешел в "Ньюкасл" за 33 млн фунтов стерлингов в январе 2022 года из "Лиона". Ранее полузащитником интересовался "Ман Сити", контракт которого содержал пункт об отступных в размере 100 млн фунтов стерлингов, истекший в июне. Бразилец ответил на интерес со стороны Пепа Гвардиолы, но подчеркнул, что ему нравится играть на "Сент-Джеймс Парк".

"Я считаю, что в моем клубе я кумир и меня очень уважают. Я капитан "Ньюкасла", и если бы вы спросили меня три года назад, моей самой большой мечтой было бы играть в Премьер-лиге. Играть, быть кумиром, быть капитаном - это что-то замечательное. Мне очень нравится "Ньюкасл". Конечно то, что "Манчестер Сити" заинтересовался мной, свидетельствует о том, что я нахожусь на высоком уровне, но это был не более, чем интерес. Я знаю, что Гвардиоле нравится мой футбол, это нормально, когда великие тренеры восхищаются твоим футболом. Мы говорили один раз: я похвалил его работу, он похвалил мою работу, но это было не более, чем просто интерес", - цитирует 27-летнего опорника Sky Sports.

Отметим, что в этом сезоне Бруно Гимараэс сыграл 14 матчей и отметился одним ассистом.