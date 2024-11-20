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Тоттенхэм хочет обжаловать решение ФА по дисквалификации своего игрока на семь матчей

Англия

Клуб считает наказание слишком суровым

Тоттенхэм хочет обжаловать решение ФА по дисквалификации своего игрока на семь матчей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" не согласен с решением Футбольной ассоциации Англии (ФА) дисквалифицировать Родриго Бентанкура на семь матчей за неудачную шутку в сторону своего одноклубника.

Лондонский клуб планирует подать апелляцию на решение ФА, оспаривая именно продолжительность дисквалификации.

Напомним, что несмотря на публичные извинения Бентанкура, ФА решила наказать футболиста дисквалификацией и штрафом в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.

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Тоттенхэм (Лондон) Родриго Бентанкур
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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