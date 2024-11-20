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Тоттенхэм хочет обжаловать решение ФА по дисквалификации своего игрока на семь матчей
Клуб считает наказание слишком суровым
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" не согласен с
Лондонский клуб планирует подать апелляцию на решение ФА, оспаривая именно продолжительность дисквалификации.
Напомним, что несмотря на публичные извинения Бентанкура, ФА решила наказать футболиста дисквалификацией и штрафом в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.
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Источник:The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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