Тоттенхэм хочет обжаловать решение ФА по дисквалификации своего игрока на семь матчей

"Тоттенхэм" не согласен с решением Футбольной ассоциации Англии (ФА) дисквалифицировать Родриго Бентанкура на семь матчей за неудачную шутку в сторону своего одноклубника.

Лондонский клуб планирует подать апелляцию на решение ФА, оспаривая именно продолжительность дисквалификации.

Напомним, что несмотря на публичные извинения Бентанкура, ФА решила наказать футболиста дисквалификацией и штрафом в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.