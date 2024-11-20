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Алехандро Гарначо повторил рекорд результативности Роналду в Манчестер Юнайтед

Англия

Аргентинец повторил достижение своего кумира

Алехандро Гарначо повторил рекорд результативности Роналду в Манчестер Юнайтед

Фото: premierleague.com

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Аргентинский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо повторил рекорд результативности Криштиану Роналду в клубе.

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20-летний Алехандро Гарначо стал лишь вторым небританским игроком в истории "Манчестер Юнайтед" после Криштиану Роналду, который совершил 20+ голевых действий за клуб в возрасте до 21 года. Аргентинец забил 13 голов и отдал 7 результативных передач за "МЮ", а Роналду в аналогичном возрасте отметился 14 голами и 11 ассистами.

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Напомним, что Алехандро Гарначо начал играть за основную команду "Манчестер Юнайтед" с 2022 года, дебютировав за клуб в возрасте 17 лет и 301 дня.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Андрей Журба
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