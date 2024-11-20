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Алехандро Гарначо повторил рекорд результативности Роналду в Манчестер Юнайтед
Аргентинец повторил достижение своего кумира
Фото: premierleague.com
Аргентинский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо повторил рекорд результативности Криштиану Роналду в клубе.
20-летний Алехандро Гарначо стал лишь вторым небританским игроком в истории "Манчестер Юнайтед" после Криштиану Роналду, который совершил 20+ голевых действий за клуб в возрасте до 21 года. Аргентинец забил 13 голов и отдал 7 результативных передач за "МЮ", а Роналду в аналогичном возрасте отметился 14 голами и 11 ассистами.
Only two overseas players have been directly involved in 20+ Premier League goals for Manchester United before turning 21:— Squawka (@Squawka) November 20, 2024
◉ Cristiano Ronaldo (14G, 11A)
◉ Alejandro Garnacho (13G, 7A)
Following in his idol's footsteps. ???? pic.twitter.com/lKRxCq76y1
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Напомним, что Алехандро Гарначо начал играть за основную команду "Манчестер Юнайтед" с 2022 года, дебютировав за клуб в возрасте 17 лет и 301 дня.
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