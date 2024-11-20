Алехандро Гарначо повторил рекорд результативности Роналду в Манчестер Юнайтед

Аргентинский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо повторил рекорд результативности Криштиану Роналду в клубе.

Читайте также Манчестер Юнайтед готов предложить Наполи своего нападающего в обмен на Виктора Осимхена

20-летний Алехандро Гарначо стал лишь вторым небританским игроком в истории "Манчестер Юнайтед" после Криштиану Роналду, который совершил 20+ голевых действий за клуб в возрасте до 21 года. Аргентинец забил 13 голов и отдал 7 результативных передач за "МЮ", а Роналду в аналогичном возрасте отметился 14 голами и 11 ассистами.

Only two overseas players have been directly involved in 20+ Premier League goals for Manchester United before turning 21:



◉ Cristiano Ronaldo (14G, 11A)

◉ Alejandro Garnacho (13G, 7A)



Following in his idol's footsteps. ???? pic.twitter.com/lKRxCq76y1 — Squawka (@Squawka) November 20, 2024

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Алехандро Гарначо начал играть за основную команду "Манчестер Юнайтед" с 2022 года, дебютировав за клуб в возрасте 17 лет и 301 дня.