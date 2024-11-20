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Агент защитника английского ТОП-клуба назвал фактор, который может повлиять на футболиста

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Агент защитника английского ТОП-клуба назвал фактор, который может повлиять на футболиста

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент защитника "Тоттенхэма" Раду Дрэгушина назвал фактор, который может повлиять на футболиста.

Флориан Манеа высоко оценил потенциал и преданность Дрэгушина, но признал, что отсутствие стабильного игрового времени может повлиять на будущее защитника.

"Это нормально, что будут проводиться оценки, если он никогда не будет играть, но он не перейдёт в январе. Мы проведём повторную оценку в июне", — сказал Манеа.

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В этом сезоне Дрэгушин сыграл в 18-ти поединках за "Тоттенхэм" во всех турнирах.

Раду Дрэгушин стал игроком "Тоттенхэма" в январе 2024 года. Трансфер из "Дженоа" обошёлся английскому клубу в 25 млн евро.

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Раду Дрэгушин
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Источник:
GOAL
Опубликовал: Владислав Прийменко
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