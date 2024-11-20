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Талантливый хавбек Манчестер Юнайтед встретился с Усэйном Болтом
Восьмикратный олимпийский чемпион является давним поклонником МЮ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время вечеринки "Men of the Year" от GQ 19-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну встретился с легендой спорта — восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом, который является ярым фанатом "красных дьяволов".
Официальные аккаунты "Манчестер Юнайтед" в соцсетях не обошли стороной такую встречу, поделившись этой фотографией.
We'll just leave this here.— Manchester United (@ManUtd) November 20, 2024
Kobs ???? @UsainBolt#MUFC || #GQMOTY pic.twitter.com/ppIp2CP8nj
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Добавим, что Кобби Майну является воспитанником академии "Манчестер Юнайтед". Талантливый английский полузащитник впервые появился на футбольном поле в официальном матче "МЮ" в январе 2023 года. С тех пор он стал одним из основных игроков команды, которой руководил Эрик тен Хаг.
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