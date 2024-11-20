Роберто Карлос назвал имя лучшего левого защитника в истории футбола

Бывший левый защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос озвучил имя лучшего защитника в истории футбола на его позиции. У 51-летнего экс-футболиста был очень сложный выбор.

Перед Роберто Карлосом стояла задача выбрать лучшего левого защитника среди следующих футболистов: Марсело, Эндрю Робертсон, Эшли Коул, Давид Алаба, Патрис Эвра, Паоло Мальдини, Жорди Альба и сам Роберто Карлос.

В финале этой импровизированной "битвы на выбывание" среди лучших игроков на позиции левого защитника у Роберто Карлоса сошлись Марсело и Паоло Мальдини, но бразилец был вынужден отдать предпочтение своему соотечественнику, Маресло, назвав его сильнейшим игроком на этой позиции.

Roberto Carlos picks his GOAT left-back in football knockout ???? @Off1cialStriver pic.twitter.com/PaO7i0Cbqu — GOAL (@goal) November 20, 2024

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Напомним, что Роберто Карлос является четырехкратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала", а также чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии.