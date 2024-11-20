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"Есть доля правды". Агент Антони отреагировал на слухи о трансфере своего клиента в Ливерпуль

Англия

Антони мог присоединиться к красным дьяволам

"Есть доля правды". Агент Антони отреагировал на слухи о трансфере своего клиента в Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент бразильского вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Жуниор Педросо подтвердил, что перед переходом на "Олд Траффорд" его клиент был очень близок к подписанию контракта с "Ливерпулем".

Как рассказал Педросо в интервью 90min, интерес "красных" к Антони был реальным. Юрген Клопп видел в бразильце идеальную замену для Мохамеда Салаха, с которым тогда велись переговоры о продлении контракта.

"Да, в этой истории есть доля правды. Но Салах продлил контракт, и это сделало переход Энтони в Ливерпуль невозможным", - сказал Жуниор.

Напомним, что Антони присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года из "Аякса" за 95 млн евро.

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Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
90min
Опубликовал: Екатерина Власова
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