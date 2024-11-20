Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Есть доля правды". Агент Антони отреагировал на слухи о трансфере своего клиента в Ливерпуль
Антони мог присоединиться к красным дьяволам
Getty Images/Global Images Ukraine
Агент бразильского вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Жуниор Педросо подтвердил, что перед переходом на "Олд Траффорд" его клиент был
Как рассказал Педросо в интервью 90min, интерес "красных" к Антони был реальным. Юрген Клопп видел в бразильце идеальную замену для Мохамеда Салаха, с которым тогда велись переговоры о продлении контракта.
"Да, в этой истории есть доля правды. Но Салах продлил контракт, и это сделало переход Энтони в Ливерпуль невозможным", - сказал Жуниор.
Напомним, что Антони присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года из "Аякса" за 95 млн евро.
Популярное сейчас
- Присуждено техническое поражение. УЕФА обнародовал вердикт относительно матча Румыния - Косово
- Лучший бомбардир Европы — кто он? С лета забил 32 гола, уничтожил Ман Сити и тащит Швецию, как Златан
- Ребров: У нас было две цели: попасть в плей-офф квалификации ЧМ и посмотреть игроков. Обе цели выполнили
- Ливерпуль хочет сохранить звёздного нападающего, - журналист The Athletic
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО