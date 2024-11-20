"Есть доля правды". Агент Антони отреагировал на слухи о трансфере своего клиента в Ливерпуль

Агент бразильского вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Жуниор Педросо подтвердил, что перед переходом на "Олд Траффорд" его клиент был очень близок к подписанию контракта с "Ливерпулем".

Как рассказал Педросо в интервью 90min, интерес "красных" к Антони был реальным. Юрген Клопп видел в бразильце идеальную замену для Мохамеда Салаха, с которым тогда велись переговоры о продлении контракта.

"Да, в этой истории есть доля правды. Но Салах продлил контракт, и это сделало переход Энтони в Ливерпуль невозможным", - сказал Жуниор.

Напомним, что Антони присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года из "Аякса" за 95 млн евро.