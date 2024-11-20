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Бывший игрок сборной Англии рассказал, почему лидеру Чемпионшипа не нужно продавать брата Беллингема

Англия
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За футболистом началась охота

Бывший игрок сборной Англии рассказал, почему лидеру Чемпионшипа не нужно продавать брата Беллингема

Фото: Getty Images

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Бывший игрок сборной Англии рассказал, почему уход звёзд может навредить лидеру Чемпионшипа "Сандерленду".

Карлтон Палмер рассказал Football League World, почему сделка о продаже Джоба Беллингема может состояться.

"Это тревожные времена для "Сандерленда", который лидирует в турнирной таблице. Вы знаете, когда у вас всё хорошо, ваши игроки будут связаны с более крупными клубами, и это касается Криса Ригга и Джоба Беллингема. Я думаю, что это безумие — когда ты на вершине лиги, наживаться на этих игроках. Они ещё молоды и будут расти в цене, но, очевидно, это план "Сандерленда", - сказал экс-игрок сборной Англии.

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Поступают сообщения о том, что "Сандерленд" не будет препятствовать переходу Джоба Беллингема, и "Боруссия" из Дортмунда уверена, что сможет его подписать. Я думаю, что для него это был бы хороший шаг. В прошлом "Боруссия" из Дортмунда показала, как они развивают молодых игроков, и он, очевидно, видел, как они помогали его брату, - продолжил Палмер.

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Он очень талантливый игрок, и он получит игровое время, необходимое ему для развития, и, надеюсь, начнёт забивать. Я не думаю, что он упустит шанс подписать контракт с "Дортмундом". Для меня, если бы они были в середине турнирной таблицы или ниже, это был бы другой сценарий. Но "Сандерленд" набирает обороты, и уход Криса Ригга или Джоба Беллингема навредил бы их надеждам на повышение в классе", - сказал Палмер.

"Сандерленд" в данный момент занимает первое место в Чемпионшипе, набрав 31 очко в 15-ти матчах.

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Источник:
GOAL
Опубликовал: Владислав Прийменко
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