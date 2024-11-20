Бывший игрок сборной Англии рассказал, почему лидеру Чемпионшипа не нужно продавать брата Беллингема

Бывший игрок сборной Англии рассказал, почему уход звёзд может навредить лидеру Чемпионшипа "Сандерленду".

Карлтон Палмер рассказал Football League World, почему сделка о продаже Джоба Беллингема может состояться.

"Это тревожные времена для "Сандерленда", который лидирует в турнирной таблице. Вы знаете, когда у вас всё хорошо, ваши игроки будут связаны с более крупными клубами, и это касается Криса Ригга и Джоба Беллингема. Я думаю, что это безумие — когда ты на вершине лиги, наживаться на этих игроках. Они ещё молоды и будут расти в цене, но, очевидно, это план "Сандерленда", - сказал экс-игрок сборной Англии.

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Поступают сообщения о том, что "Сандерленд" не будет препятствовать переходу Джоба Беллингема, и "Боруссия" из Дортмунда уверена, что сможет его подписать. Я думаю, что для него это был бы хороший шаг. В прошлом "Боруссия" из Дортмунда показала, как они развивают молодых игроков, и он, очевидно, видел, как они помогали его брату, - продолжил Палмер.

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Он очень талантливый игрок, и он получит игровое время, необходимое ему для развития, и, надеюсь, начнёт забивать. Я не думаю, что он упустит шанс подписать контракт с "Дортмундом". Для меня, если бы они были в середине турнирной таблицы или ниже, это был бы другой сценарий. Но "Сандерленд" набирает обороты, и уход Криса Ригга или Джоба Беллингема навредил бы их надеждам на повышение в классе", - сказал Палмер.

"Сандерленд" в данный момент занимает первое место в Чемпионшипе, набрав 31 очко в 15-ти матчах.