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В новом контракте Гвардиолы с Манчестер Сити нет одного пункта – детали
Странный пункт
Getty Images/Global Images Ukraine
В новом контракте главного тренера Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" нет одного пункта.
The Times пишет, что в соглашении нет пункта о расторжении контракта с испанским специалистом если "Манчестер Сити" вылетит в низшую лигу, по итогам 115 обвинений.
Новое соглашение планируют представить на этой неделе.
"Ожидается, что на этой неделе "Сити" подтвердит продление контракта Гвардиолы на один год с возможностью продления ещё на год. Считается, что его личные отношения с председателем правления Халдуном Аль-Мубараком позволяют обойтись без письменного соглашения, в котором будет указано, что он не будет выдвигать обвинения", - сообщил источник.
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Пеп Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года.
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