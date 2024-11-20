В новом контракте Гвардиолы с Манчестер Сити нет одного пункта – детали

В новом контракте главного тренера Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" нет одного пункта.

The Times пишет, что в соглашении нет пункта о расторжении контракта с испанским специалистом если "Манчестер Сити" вылетит в низшую лигу, по итогам 115 обвинений.

Новое соглашение планируют представить на этой неделе.

"Ожидается, что на этой неделе "Сити" подтвердит продление контракта Гвардиолы на один год с возможностью продления ещё на год. Считается, что его личные отношения с председателем правления Халдуном Аль-Мубараком позволяют обойтись без письменного соглашения, в котором будет указано, что он не будет выдвигать обвинения", - сообщил источник.

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Пеп Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года.