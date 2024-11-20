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В Английской Премьер-Лиге откладывается введение технологии, способной облегчить работу арбитрам
Возможно, в этом сезоне её не запустят
Getty Images/Global Images Ukraine
В Английской Премьер-Лиге откладывается введение технологии, способной облегчить работу арбитрам.
Речь о полуавтоматической системе определения офсайдов. The Times пишет, что система ещё тестируется и поэтому в высшем дивизионе её использование не допускается.
Клубам сообщили, что из-за сбоев в системе, которая должна быть на 100% точной, задержат её запуск как минимум до следующего года. Но есть вероятность, что в этом сезоне её не запустят.
Задержка может быть связана с тем, что Премьер-лига решила использовать систему, отличную от той, что используется ФИФА, УЕФА и другими лигами.
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Технология облегчает работу арбитрам, рисующим линии для определения офсайда. Это требует дополнительного времени.
"Изначально планировалось, что эта система будет внедрена в Премьер-лиге этой осенью, чтобы заменить систему Hawk-Eye, при которой линии на экране вручную рисует специалист VAR, что может приводить к длительным задержкам на две минуты и более", - пишет The Times.
В технологии используются дополнительные камеры и искусственный интеллект для определения положения "вне игры". FIFA использовала эту систему на Чемпионате Мира в Катаре, УЕФА ей пользуется в Лиге Чемпионов.
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