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Спустя 16 лет работы. Тренер вратарей Челси покидает клуб – известно куда перейдёт

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На повышение

Спустя 16 лет работы. Тренер вратарей Челси покидает клуб – известно куда перейдёт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из тренеров вратарей "Челси" Энрике Илариу покидает клуб.

Он переходит в тренерский штаб нового тренера сборной Англии Томаса Тухеля. Газета The Times сообщала, что помимо Илариу в тренерский штаб Тухеля войдёт аналитик "Челси" Джеймс Мельбурн. Он работал в "Челси" с 2005 года.

Илариу сотрудничал с "Челси" 16 лет. По словам Times, футболист впервые присоединился к клубу в качестве игрока в 2006 году, подписав контракт с бывшим тренером Жозе Моуринью, и оставался там в течение восьми лет в основном в качестве запасного вратаря. Он провёл 39 матчей во всех турнирах.

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В 2016 году футболист вернулся в качестве помощника тренера вратарей под руководством Антонио Конте. Через два года под руководством Мауриссио Сарри повышен до должности старшего тренера.

Хиларио работал в штабе Томаса Тухеля в течении двух лет вместе с Мельбурном. Они выиграли Лигу Чемпионов в 2021 году.

Томас Тухель проведёт свои первые матчи со сборной Англии в марте 2025 года.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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