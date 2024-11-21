Руд ван Нистелрой хочет остаться в Премьер-лиге на фоне потенциальных вакансий в трех клубах

Руд ван Нистелрой временно возглавил "МЮ" после увольнения Эрика тен Хага и был очень заинтересован остаться в Манчестере, но Рубен Аморим решил не держать его, когда португальца назначили главным тренером. Тем не менее бывший нападающий "красных дьяволов" не спешит покидать Туманный Альбион.

По информации Football Insider, Руд ван Нистелрой стремится остаться в Премьер-лиге на фоне потенциальных вакансий в "Саутгемптоне", "Вулверхэмптоне" и "Кристал Пэлас". Все три клуба находятся в нижней тройке, а Рассел Мартин, Гари О'Нил и Оливер Гласнер находятся под усиленным давлением. Неизвестно, рассматривают ли клубы Премьер-лиги возможность перехода ван Нистелроя, но сейчас он стремится построить карьеру главного тренера в Англии.

Сейчас "Саутгемптон" занимает последнее место в Премьер-лиге после поражения от "волков" в прошлом туре, что создает дополнительное давление на Мартина, который одержал лишь одну победу в 11 матчах. Считается, что смена во главе команды будет неизбежной, если плохие результаты будут продолжаться и дальше. "Вулверхэмптон" и "Кристал Пэлас" замыкают тройку аутсайдеров Премьер-лиги, но в последние недели их результаты несколько улучшились.