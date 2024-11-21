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Барселона и Челси проявляют интерес к молодому таланту Сантоса

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Барселона и Челси проявляют интерес к молодому таланту Сантоса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В свои 18 лет Жоао Виктор де Соуза засиял в рядах "Сантоса". В Серии Б под руководством недавно уволенного Фабио Карилле защитник сумел завоевать место в первой команде "Пейше". Он настолько вписался в игру "Сантоса", что несколько европейских команд уже рассматривают возможность его присоединения к своему составу.

По информации AS, "Барселона" и "Челси" уже обсуждали возможность подписания левого защитника. Идея лондонцев заключается в том, чтобы подписать его в аренду на сезон в "Страсбурге", клубе, принадлежащем BlueCo. Кроме того, игрок имеет предложение от Саудовской Аравии. Хотя еще рано говорить о том, материализуется ли этот интерес в официальное предложение, "Сантос" уже начал переговоры о продлении контракта с бразильцем, который истекает в мае 2025 года. Все будет зависеть от того, какое значение будет придавать ему Леандро Заго, новый тренер "Пейше", в ближайшие месяцы.

Добавим, что в этом году Жоао Виктор де Соуза сыграл 19 матчей, где отметился голом и 4 ассистами.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Гресь
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