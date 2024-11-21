Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона и Челси проявляют интерес к молодому таланту Сантоса
Этого игрока называют новым Марсело
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В свои 18 лет Жоао Виктор де Соуза засиял в рядах "Сантоса". В Серии Б под руководством недавно уволенного Фабио Карилле защитник сумел завоевать место в первой команде "Пейше". Он настолько вписался в игру "Сантоса", что несколько европейских команд уже рассматривают возможность его присоединения к своему составу.
По информации AS, "Барселона" и "Челси" уже обсуждали возможность подписания левого защитника. Идея лондонцев заключается в том, чтобы подписать его в аренду на сезон в "Страсбурге", клубе, принадлежащем BlueCo. Кроме того, игрок имеет предложение от Саудовской Аравии. Хотя еще рано говорить о том, материализуется ли этот интерес в официальное предложение, "Сантос" уже начал переговоры о продлении контракта с бразильцем, который истекает в мае 2025 года. Все будет зависеть от того, какое значение будет придавать ему Леандро Заго, новый тренер "Пейше", в ближайшие месяцы.
Добавим, что в этом году Жоао Виктор де Соуза сыграл 19 матчей, где отметился голом и 4 ассистами.
Популярное сейчас
- Динамо не планирует продлевать контракты с двумя полузащитниками
- Хавбек Полесья подписал предварительный контракт с ЛНЗ
- "Зачем Ребров его вообще выпускал?" Сабо раскритиковал одного из лидеров сборной Украины
- Ливерпуль хочет сохранить звёздного нападающего, - журналист The Athletic
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО