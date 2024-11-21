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Вингер Васко да Гама привлекает интерес нескольких клубов Премьер-лиги
Игрок уже зимой может решиться на смену чемпионата
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Райан - 18-летний вингер "Васко да Гама", способный играть как на обоих флангах, так и в центре. У него действует последний год контракта, который истекает 31 декабря 2025 года, и продажа ожидается в ближайшее трансферное окно.
Как информирует GiveMeSport, "Саутгемптон", "Брайтон" и "Ипсвич" рассматривают возможность приобретения бразильца в январе. "Васко" ожидает получить около 15 млн фунтов стерлингов, и, зная, что игрок вряд ли продлит контракт, открыт к продаже и, вероятно, будет гибким в отношении структуры сделки.
Добавим, что в этом году Райан провел 31 матч, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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