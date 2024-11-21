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Вингер Васко да Гама привлекает интерес нескольких клубов Премьер-лиги

Англия

Игрок уже зимой может решиться на смену чемпионата

Вингер Васко да Гама привлекает интерес нескольких клубов Премьер-лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Райан - 18-летний вингер "Васко да Гама", способный играть как на обоих флангах, так и в центре. У него действует последний год контракта, который истекает 31 декабря 2025 года, и продажа ожидается в ближайшее трансферное окно.

Как информирует GiveMeSport, "Саутгемптон", "Брайтон" и "Ипсвич" рассматривают возможность приобретения бразильца в январе. "Васко" ожидает получить около 15 млн фунтов стерлингов, и, зная, что игрок вряд ли продлит контракт, открыт к продаже и, вероятно, будет гибким в отношении структуры сделки.

Добавим, что в этом году Райан провел 31 матч, где отметился 2 голами и результативной передачей.

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Васко да Гама (Бразилия) Саутгемптон Брайтон энд Хоув Альбион Ипсвич Таун
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Александр Гресь
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