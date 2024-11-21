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Два топ-клуба АПЛ будут соревноваться за трансфер нападающего Брентфорда
Форвард является одним из лучших бомбардиров в чемпионате Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что сразу два топ-клуба АПЛ готовы соперничать за звездного нападающего "Брентфорда" Бриана Мбемо.
Источники The Sun указывают на то, что "Ливерпуль" стремится подписать Мбемо, поскольку они ищут замену для Мохамеда Салаха, который следующим летом может переехать в Саудовскую Аравию. Контракт египтянина истекает в конце этого сезона. Также считается, что главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау является большим поклонником 25-летнего форварда, и он хочет видеть его в своей команде.
Напомним, что ранее появлялась информация о том, что лондонский "Арсенал" и "Астон Вилла" тоже проявляют интерес к 25-летнему Бриану Мбемо в преддверии зимнего трансферного окна.
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В этом сезоне Мбемо забил 8 голов и отдал один ассист в 11 матчах за "Брентфорд" в АПЛ. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.
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