Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к молодому таланту Вальядолида

Рауль Моро прошел интересную футбольную карьеру, выступая за молодежные команды "Эспаньола" и "Барселоны", а затем совершил смелый переход в итальянский "Лацио". Однако время, проведенное Моро в римском клубе, пошло не так, как планировалось, и он трижды возвращался в Испанию, последний раз в "Вальядолид" в прошлом сезоне. "Бело-фиолетовые" были впечатлены его вкладом, который помог им вернуться в Ла Лигу, и подписали с ним постоянный контракт всего за 2,5 млн евро.

Как информирует Super Deporte, хорошая форма 21-летнего вингера привлекла внимание "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити". Утверждается, что Моро может быть продан за 10 млн евро, что считается очень низкой ценой для трио из Премьер-лиги. Испанец, который может играть как вингер на любом фланге или как центрфорвард, подписал контракт до 2028 года. Это ставит "Вальядолид" в сильную переговорную позицию, но они финансово зависят от получения прибыли от игроков, и им может быть трудно отклонить предложение по своему игроку в январе.

Добавим, что в этом сезоне Рауль Моро провел 13 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.