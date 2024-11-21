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Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к молодому таланту Вальядолида

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Этот трансфер может обойтись им очень дешево

Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к молодому таланту Вальядолида

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Рауль Моро прошел интересную футбольную карьеру, выступая за молодежные команды "Эспаньола" и "Барселоны", а затем совершил смелый переход в итальянский "Лацио". Однако время, проведенное Моро в римском клубе, пошло не так, как планировалось, и он трижды возвращался в Испанию, последний раз в "Вальядолид" в прошлом сезоне. "Бело-фиолетовые" были впечатлены его вкладом, который помог им вернуться в Ла Лигу, и подписали с ним постоянный контракт всего за 2,5 млн евро.

Как информирует Super Deporte, хорошая форма 21-летнего вингера привлекла внимание "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити". Утверждается, что Моро может быть продан за 10 млн евро, что считается очень низкой ценой для трио из Премьер-лиги. Испанец, который может играть как вингер на любом фланге или как центрфорвард, подписал контракт до 2028 года. Это ставит "Вальядолид" в сильную переговорную позицию, но они финансово зависят от получения прибыли от игроков, и им может быть трудно отклонить предложение по своему игроку в январе.

Добавим, что в этом сезоне Рауль Моро провел 13 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.

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Источник:
Super Deporte
Опубликовал: Александр Гресь
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