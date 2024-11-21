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Английский топ-клуб нацелился на перспективного полузащитника Лиона
У французского клуба проблемы с финансовым фейр-плеем
Фото: Olympique Lyonnais, Twitter
Английский топ-клуб нацелился на перспективного полузащитника "Лиона".
Французский источник RMC Sport сообщает, что "Ливерпуль" сделал Райана Шерки одним из футболистов, которого бы они хотели видеть в клубе.
По словам источника, английскому гранду во французском футболисте нравятся все его качества. "Ливерпуль" некоторое время следил за ним. Удачное начало сезона полузащитником побудило представителей "Ливерпуля" активизировать контакты.
Из-за проблем с финансовым фейр-плеем, французский клуб может пойти на уступки.
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В этом сезоне Шерки сыграл в 11-ти играх за "Лион" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.
Контракт атакующего полузащитника с "Лионом" действителен до 2026 года. TransferMarkt оценивает игрока в 20 млн евро.
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