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Английский топ-клуб нацелился на перспективного полузащитника Лиона

Англия

У французского клуба проблемы с финансовым фейр-плеем

Английский топ-клуб нацелился на перспективного полузащитника Лиона

Фото: Olympique Lyonnais, Twitter

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Английский топ-клуб нацелился на перспективного полузащитника "Лиона".

Французский источник RMC Sport сообщает, что "Ливерпуль" сделал Райана Шерки одним из футболистов, которого бы они хотели видеть в клубе.

По словам источника, английскому гранду во французском футболисте нравятся все его качества. "Ливерпуль" некоторое время следил за ним. Удачное начало сезона полузащитником побудило представителей "Ливерпуля" активизировать контакты.

Из-за проблем с финансовым фейр-плеем, французский клуб может пойти на уступки.

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В этом сезоне Шерки сыграл в 11-ти играх за "Лион" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.

Контракт атакующего полузащитника с "Лионом" действителен до 2026 года. TransferMarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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Лион Ливерпуль Райан Шерки
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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