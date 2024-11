Болельщики английской Премьер-Лиги выбрали матч сезона на данный момент. Видео

Болельщики английской Премьер-Лиги выбрали матч сезона на данный момент.

Фанаты выбирали из 10-ти матчей, сыгравших в 11-ти турах АПЛ. Лучшим стал матч "Манчестер Сити – Арсенал".

Матч закончился со счётом 2:2. "Манчестер Сити" вырвали ничью благодаря голу Джона Стоунза на 90+8-й минуте.

The votes are in, and you chose Man City ???? Arsenal as your match of the season so far!



A stunning strike, intense action, and a late, late equaliser. A match that had it all. https://t.co/K0DKPsG4kW pic.twitter.com/D29aoixH9Y