Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщики английской Премьер-Лиги выбрали матч сезона на данный момент. Видео
Претендовали три матча с участием украинских игроков
фото - Getty Images
Болельщики английской Премьер-Лиги выбрали матч сезона на данный момент.
Фанаты выбирали из 10-ти матчей, сыгравших в 11-ти турах АПЛ. Лучшим стал матч "Манчестер Сити – Арсенал".
Матч закончился со счётом 2:2. "Манчестер Сити" вырвали ничью благодаря голу Джона Стоунза на 90+8-й минуте.
The votes are in, and you chose Man City ???? Arsenal as your match of the season so far!— Premier League (@premierleague) November 20, 2024
A stunning strike, intense action, and a late, late equaliser. A match that had it all. https://t.co/K0DKPsG4kW pic.twitter.com/D29aoixH9Y
На звание матча сезона в данный момент претендовали:
- Эвертон – Брентфорд (2:3)
- Астон Вилла – Эвертон (3:2)
- Арсенал – Лестер (4:2)
- Челси – Брайтон (4:2)
- Брентфорд – Вулверхэмптон (5:3)
- Брайтон – Тоттенхэм (3:2)
- Саутгемптон – Лестер (2:3)
- Брентфорд – Ипсвич (4:3)
- Брайтон – Вулверхэмптон (2:2)
- Фулхэм – Брентфорд (2:1)
В трёх матчах из этого списка играли украинские игроки. Виталий Миколенко защищал "Эвертон" а Михаил Мудрик выходил на замену в "Челси".
Популярное сейчас
- "Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение
- Зинченко и клуб Малиновского – на продажу, технарь Косово. Главные новости за 20 ноября
- Обладатель Золотого Мяча 2024 назвал лучшего футболиста в истории
- Не входит в планы Артеты. Арсенал зимой намерен продать Зинченко
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО