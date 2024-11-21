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Болельщики английской Премьер-Лиги выбрали матч сезона на данный момент. Видео

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Претендовали три матча с участием украинских игроков

Болельщики английской Премьер-Лиги выбрали матч сезона на данный момент. Видео

фото - Getty Images

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Болельщики английской Премьер-Лиги выбрали матч сезона на данный момент.

Фанаты выбирали из 10-ти матчей, сыгравших в 11-ти турах АПЛ. Лучшим стал матч "Манчестер Сити – Арсенал".

Матч закончился со счётом 2:2. "Манчестер Сити" вырвали ничью благодаря голу Джона Стоунза на 90+8-й минуте.

На звание матча сезона в данный момент претендовали:

  • Эвертон – Брентфорд (2:3)
  • Астон Вилла – Эвертон (3:2)
  • Арсенал – Лестер (4:2)
  • Челси – Брайтон (4:2)
  • Брентфорд – Вулверхэмптон (5:3)
  • Брайтон – Тоттенхэм (3:2)
  • Саутгемптон – Лестер (2:3)
  • Брентфорд – Ипсвич (4:3)
  • Брайтон – Вулверхэмптон (2:2)
  • Фулхэм – Брентфорд (2:1)

В трёх матчах из этого списка играли украинские игроки. Виталий Миколенко защищал "Эвертон" а Михаил Мудрик выходил на замену в "Челси".

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