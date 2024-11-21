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На фоне гор. Звёздный игрок Манчестер Сити показал, как заботится о своём здоровье. Фото
Держит себя в форме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный игрок Манчестер Сити показал, как заботится о своём здоровье.
Нападающий "горожан" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд показал в своём профиле Instagram, как держит себя в форме.
На фотографиях видно, как норвежец в лёгкой одежде позирует с собаками на снегу. На следующем фото, Холанд в наушниках окунается в проруби на фоне гор.
В этом сезоне Холланд отметился 15 голами в 16-ти играх за "Манчестер Сити". Также на счету нападающего 7 голов и одна передача в сборной Норвегии.
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