На фоне гор. Звёздный игрок Манчестер Сити показал, как заботится о своём здоровье. Фото

Звёздный игрок Манчестер Сити показал, как заботится о своём здоровье.

Нападающий "горожан" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд показал в своём профиле Instagram, как держит себя в форме.

На фотографиях видно, как норвежец в лёгкой одежде позирует с собаками на снегу. На следующем фото, Холанд в наушниках окунается в проруби на фоне гор.

В этом сезоне Холланд отметился 15 голами в 16-ти играх за "Манчестер Сити". Также на счету нападающего 7 голов и одна передача в сборной Норвегии.