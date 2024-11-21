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На фоне гор. Звёздный игрок Манчестер Сити показал, как заботится о своём здоровье. Фото

Англия

Держит себя в форме

На фоне гор. Звёздный игрок Манчестер Сити показал, как заботится о своём здоровье. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный игрок Манчестер Сити показал, как заботится о своём здоровье.

Нападающий "горожан" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд показал в своём профиле Instagram, как держит себя в форме.

На фотографиях видно, как норвежец в лёгкой одежде позирует с собаками на снегу. На следующем фото, Холанд в наушниках окунается в проруби на фоне гор.

В этом сезоне Холланд отметился 15 голами в 16-ти играх за "Манчестер Сити". Также на счету нападающего 7 голов и одна передача в сборной Норвегии.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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