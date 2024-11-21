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Манчестер Сити хочет вознаградить своего бомбардира новым щедрым контрактом

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Манчестер Сити хочет вознаградить своего бомбардира новым щедрым контрактом

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" намерен предложить Эрлингу Холанду новый щедрый контракт, чтобы убедить его остаться в клубе после того, как им удалось договориться с Пепом Гвардиолой о продолжении сотрудничества.

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Согласно информации от издания The Sun, 24-летний Эрлинг Холанд зарабатывает в "Манчестер Сити" около 20 миллионов фунтов стерлингов за сезон. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до июня 2027 года. Потенциальное продление контракта приведет к тому, что Холанд останется в "Ман Сити" на 4-5 лет, что позволит ему заработать примерно 100 миллионов фунтов стерлингов, без учета бонусов, по новому соглашению с клубом.

Руководство "горожан" считает, что финансовый фактор, а также желание Пепа Гвардиолы остаться в клубе, положительно повлияет на решение норвежского нападающего, которого в последнее время связывают с возможным переездом в "Барселону".

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Напомним, что Эрлинг Холанд присоединился к "Манчестер Сити" летом 2022 года из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. В 114 матчах за английский клуб норвежский форвард забил 105 голов и отдал 14 ассистов.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Андрей Журба
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