Очередная тяжелая травма в АПЛ. Ключевой игрок Лестера выбыл до конца сезона

Главный тренер "Лестера" Стив Купер сообщил, что Абдул Фатаву получил разрыв крестообразных связок, играя за свою национальную сборную. На данный момент известно, что 20-летний вингер пропустит оставшуюся часть этого сезона.

"Это очень плохо. У него серьезная травма, из-за которой он будет отсутствовать до конца сезона. Это настоящий удар для команды и, прежде всего, для него лично. Нам нужно сплотиться и поддержать его в этот тяжелый период. Надеюсь, что он вернется сильнее", — сказал Купер.

Отметим, что Абдул Фатаву травмировался в матче между сборными Ганы и Анголы в отборе на Кубок африканских наций 2025 года. 20-летний футболист был вынужден уйти с поля после первой половины игры.

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