Очередная тяжелая травма в АПЛ. Ключевой игрок Лестера выбыл до конца сезона

Главный тренер "Лестера" Стив Купер сообщил, что Абдул Фатаву получил разрыв крестообразных связок, играя за свою национальную сборную. На данный момент известно, что 20-летний вингер пропустит оставшуюся часть этого сезона.

Отметим, что Абдул Фатаву травмировался в матче между сборными Ганы и Анголы в отборе на Кубок африканских наций 2025 года. 20-летний футболист был вынужден уйти с поля после первой половины игры.

We're all with you, Abdul ????



Steve Cooper has confirmed that our winger will miss the remainder of the season with a serious knee injury. pic.twitter.com/FJZPvNjiMM