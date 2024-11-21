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Очередная тяжелая травма в АПЛ. Ключевой игрок Лестера выбыл до конца сезона
Футболист не сможет помочь своей команде в этом сезоне из-за серьезной травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лестера" Стив Купер сообщил, что Абдул Фатаву получил разрыв крестообразных связок, играя за свою национальную сборную. На данный момент известно, что 20-летний вингер пропустит оставшуюся часть этого сезона.
"Это очень плохо. У него серьезная травма, из-за которой он будет отсутствовать до конца сезона. Это настоящий удар для команды и, прежде всего, для него лично. Нам нужно сплотиться и поддержать его в этот тяжелый период. Надеюсь, что он вернется сильнее", — сказал Купер.
Отметим, что Абдул Фатаву травмировался в матче между сборными Ганы и Анголы в отборе на Кубок африканских наций 2025 года. 20-летний футболист был вынужден уйти с поля после первой половины игры.
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We're all with you, Abdul ????— Leicester City (@LCFC) November 21, 2024
Steve Cooper has confirmed that our winger will miss the remainder of the season with a serious knee injury. pic.twitter.com/FJZPvNjiMM
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