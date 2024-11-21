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Манчестер Сити считается фаворитом в борьбе за подписание ключевого игрока Байера

Англия

Трансфер талантливого хавбека обойдется английскому клубу в кругленькую сумму

Манчестер Сити считается фаворитом в борьбе за подписание ключевого игрока Байера

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Английский "Манчестер Сити" на данный момент считается фаворитом в борьбе за подписание 21-летнего Флориана Вирца из леверкузенского "Байера".

Читайте такжеРеал Мадрид будет вынужден заплатить более 100 миллионов евро за трансфер звездного полузащитника

По информации источников CaughtOffside, 21-летний Флориан Вирц отдает предпочтение переходу в "Манчестер Сити". Ожидается, что потенциальная сумма трансфера может вырасти до 100 миллионов фунтов стерлингов. Английский клуб готов вести гонку с мадридским "Реалом" за талантливого полузащитника. Главным фактором, который может повлиять на этот переход, является тот факт, что вскоре руководство "горожан" официально объявит о продолжении сотрудничества с Пепом Гвардиолой.

Известно, что мюнхенская "Бавария" прилагает все возможные усилия, чтобы убедить представителей игрока, что он должен остаться в Бундеслиге. "Челси" и "Ливерпуль" пока являются аутсайдерами в этой гонке.

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В этом сезоне Флориан Вирц отметился 7 голами и двумя ассистами в 17 матчах за "Байер" во всех турнирах. По версии Transfermarkt, стоимость игрока составляет 130 миллионов евро.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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