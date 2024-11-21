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Известный инсайдер назвал главную трансферную цель Манчестер Юнайтед на следующий год
Английский клуб хочет усилить защитное звено команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, в следующем году "Манчестер Юнайтед" хочет подписать нового левого защитника, который будет идеально подходить для системы игры Рубена Аморима.
На данный момент известно, что руководство клуба рассматривает все возможные варианты, составляя список целей на позицию левого крайнего защитника, несмотря на последние сообщения о серьезном интересе к Альфонсо Дэвису.
Также Романо отмечает, что возможный трансфер, скорее всего, состоится в летнее трансферное окно.
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Напомним, что Рубен Аморим, возглавивший "МЮ" в начале этого месяца, вскоре проведет свой первый матч во главе английского клуба в АПЛ против "Ипсвича". Игра состоится в воскресенье, 24-го ноября.
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