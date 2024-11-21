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Опять?! Энцо Мареска рассказал, что капитан Челси получил очередное повреждение
Защитник пропустит следующую игру в чемпионате Англии
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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска рассказал журналистам на собственной пресс-конференции накануне матча против "Лестера", что капитан команды, Рис Джеймс, снова получил повреждение.
"К сожалению, Рис Джеймс почувствовал незначительную боль, поэтому мы не хотим рисковать им в следующей игре. Надеюсь, что это не надолго. Мы думаем, что это краткосрочная проблема", — сказал наставник "Челси".
Таким образом Рис Джеймс будет вынужден пропустить следующий матч "Челси", который состоится 23-го ноября.
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Напомним, что в октябре 24-летний защитник вернулся к тренировкам с командой, восстановившись после длительной травмы. С тех пор Джеймс успел принять участие лишь в четырех матчах за "Челси".
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