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Вест Хэм может уволить Лопетеги. Известны имена кандидатов на должность главного тренера

Англия

Наставник английского клуба имеет две игры на исправление ситуации

Вест Хэм может уволить Лопетеги. Известны имена кандидатов на должность главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" в ближайшее время может уволить Хулена Лопетеги, если в двух следующих играх результаты команды не улучшатся.

Сообщается, что руководство клуба все еще надеется, что испанец сможет изменить ситуацию, однако вера в тренера постепенно исчезает. Судьба 58-летнего Лопетеги в клубе будет зависеть от следующих матчей "молотобойцев" в АПЛ против "Ньюкасла" и "Арсенала".

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Источники издания The Guardian отмечают, что на данный момент "Вест Хэм" рассматривает нескольких кандидатов на пост главного тренера команды, если им придется уволить Хулена Лопетеги: экс-тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич, бывший наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд, бывший тренер "Бенфики" Роджер Шмидт и Себастьян Генесс из "Штутгарта". Известно, что бывший тренер "Челси" Грэм Поттер никогда не был в этом списке.

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Напомним, что "Вест Хэм" находится на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков после 11-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Андрей Журба
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