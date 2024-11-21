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Вест Хэм может уволить Лопетеги. Известны имена кандидатов на должность главного тренера
Наставник английского клуба имеет две игры на исправление ситуации
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Вест Хэм" в ближайшее время может уволить Хулена Лопетеги, если в двух следующих играх результаты команды не улучшатся.
Сообщается, что руководство клуба все еще надеется, что испанец сможет изменить ситуацию, однако вера в тренера постепенно исчезает. Судьба 58-летнего Лопетеги в клубе будет зависеть от следующих матчей "молотобойцев" в АПЛ против "Ньюкасла" и "Арсенала".
Источники издания The Guardian отмечают, что на данный момент "Вест Хэм" рассматривает нескольких кандидатов на пост главного тренера команды, если им придется уволить Хулена Лопетеги: экс-тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич, бывший наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд, бывший тренер "Бенфики" Роджер Шмидт и Себастьян Генесс из "Штутгарта". Известно, что бывший тренер "Челси" Грэм Поттер никогда не был в этом списке.
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Напомним, что "Вест Хэм" находится на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков после 11-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.
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