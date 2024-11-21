  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Английский клуб с украинским игроком намерен продлить контракт с нападающим клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Английский клуб с украинским игроком намерен продлить контракт с нападающим клуба

Англия

Знают, чем удивить

Английский клуб с украинским игроком намерен продлить контракт с нападающим клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский клуб с украинским игроком намерен продлить контракт с нападающим клуба.

Лондонский "Арсенал", за который играет украинец Александр Зинченко, планирует предложить новое соглашение нападающему Леонардо Троссарду. Клуб предлагает повышение зарплаты футболисту.

Сейчас зарплата игрока по информации Daily Mail, составляет 90 тысяч фунтов в неделю. В новом соглашении его зарплата будет шестизначной.

Прошлым летом Троссардом интересовались клубы из Саудовской Аравии, но "Арсенал" отклонял предложения, учитывая важность игрока.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Леонардо Троссард провёл 15 игр за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Контракт бельгийского игрока с "Арсеналом" действителен до 2026 года. Стоимость игрока по версии TransferMarkt 35 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник клуба Мудрика стал отцом. Фото и видео
yellow-arrow
Вест Хэм может уволить Лопетеги. Известны имена кандидатов на должность главного тренера
yellow-arrow
Опять?! Энцо Мареска рассказал, что капитан Челси получил очередное повреждение
Арсенал (Лондон) Леандро Троссард
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости