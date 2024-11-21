Английский клуб с украинским игроком намерен продлить контракт с нападающим клуба.

Лондонский "Арсенал", за который играет украинец Александр Зинченко, планирует предложить новое соглашение нападающему Леонардо Троссарду. Клуб предлагает повышение зарплаты футболисту.

Сейчас зарплата игрока по информации Daily Mail, составляет 90 тысяч фунтов в неделю. В новом соглашении его зарплата будет шестизначной.

Прошлым летом Троссардом интересовались клубы из Саудовской Аравии, но "Арсенал" отклонял предложения, учитывая важность игрока.

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В этом сезоне Леонардо Троссард провёл 15 игр за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Контракт бельгийского игрока с "Арсеналом" действителен до 2026 года. Стоимость игрока по версии TransferMarkt 35 млн евро.