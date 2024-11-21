Полузащитник клуба Мудрика стал отцом. Фото и видео

Полузащитник клуба Мудрика стал отцом.

Мойзес Кайседо, играющий в "Челси", сообщил, что 19 ноября у него родилась дочь. Об этом он написал в своём профиле Instagram и поблагодарил жену.

"19 /11/24 Самый особенный день в моей жизни. Добро пожаловать, моя принцесса, моя самая большая мотивация. Спасибо моему спутнику жизни @paolita_salazar18 за то, что подарила мне этот подарок. Так прекрасно", - написал Кайседо.

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В этом сезоне опорный полузащитник сыграл за английский клуб в 13-ти играх. На его счету гол и 2 голевых передачи.

Мойзес Кайседо присоединился к "Челси" в сезоне 2023/24. Полузащитник перешёл из "Брайтона" за 116 млн евро.