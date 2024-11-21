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Клуб АПЛ интересуется талантливым плеймейкером Реала
Лондонский клуб давно следит за этим игроком
FC Barcelona Noticias
Лондонский "Арсенал" может подписать бывшего воспитанника академии "Манчестер Сити", который ныне выступает за "Реал Мадрид".
Журналист Грэм Бэйли сообщает, что лондонский "Арсенал" продолжает активно следить за ситуацией Браима Диаса в "Реале". Ближайшее окружение игрока считает, что ему, скорее всего, придется покинуть мадридский клуб, чтобы иметь стабильное игровое время.
Однако, как и в случае с 19-летним Ардой Гюлером, "Реал Мадрид" на данный момент заявляет, что Браим Диас недоступен для продажи, однако есть ощущение, что их позиция в отношении обоих игроков может измениться перед январским трансферным окном. Напомним, что "канониры" тоже следят за турецким атакующим полузащитником.
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Добавим, что в этом сезоне Браим Диас принял участие в 9 матчах за "Реал" во всех турнирах, суммарно проведя на поле лишь 254 минуты и отметившись одним голом и двумя ассистами. Известный сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
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