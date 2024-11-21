Клуб АПЛ интересуется талантливым плеймейкером Реала

Лондонский "Арсенал" может подписать бывшего воспитанника академии "Манчестер Сити", который ныне выступает за "Реал Мадрид".

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Журналист Грэм Бэйли сообщает, что лондонский "Арсенал" продолжает активно следить за ситуацией Браима Диаса в "Реале". Ближайшее окружение игрока считает, что ему, скорее всего, придется покинуть мадридский клуб, чтобы иметь стабильное игровое время.

Однако, как и в случае с 19-летним Ардой Гюлером, "Реал Мадрид" на данный момент заявляет, что Браим Диас недоступен для продажи, однако есть ощущение, что их позиция в отношении обоих игроков может измениться перед январским трансферным окном. Напомним, что "канониры" тоже следят за турецким атакующим полузащитником.

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Добавим, что в этом сезоне Браим Диас принял участие в 9 матчах за "Реал" во всех турнирах, суммарно проведя на поле лишь 254 минуты и отметившись одним голом и двумя ассистами. Известный сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.