  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Челси рассказал об возращении на стадион Лестера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Челси рассказал об возращении на стадион Лестера

Англия

Он тренировал Лестер год

Главный тренер Челси рассказал об возращении на стадион Лестера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска рассказал об возращении на стадион Лестера "Кинг Пауэр".

Журналист GiveMeSport Бен Джейкобс написал, что Мареска похвалил руководство клуба, а также игроков и персонал. Он и сейчас с некоторыми из них поддерживает связь.

"Владелец и его семья — фантастические люди. Они заботятся об игроках и персонале. Председатель Лестера — фантастический.

У меня была фантастическая связь с игроками и персоналом. Я буду благодарен этой команде всю свою жизнь. Я до сих пор поддерживаю связь с большинством из них. У нас особая связь", - сказал Мареска.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Энцо Мареска тренировал "Лестер" в сезоне 2023/24 и вывел команду в Премьер-Лигу, победив в Чемпионшипе. В сезоне 2024/25 его наняли "Челси".

"Лестер" примет "Челси" в матче Премьер-Лиги в субботу 23 ноября. Матч начнётся в 14:30 по киеввскому времени.

По теме
yellow-arrow
Кто лучше? Палмер вместе с легендарным игроком Челси принял участие в известном челлендже
yellow-arrow
Тренер Тоттенхэма высказался о семиматчевой дисквалификации Бентанкура
yellow-arrow
Ливерпуль может подписать защитника Ноттингем Форест за 70 млн фунтов стерлингов
Челси (Лондон) Энцо Мареска Лестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости