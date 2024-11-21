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Главный тренер Челси рассказал об возращении на стадион Лестера
Он тренировал Лестер год
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска рассказал об возращении на стадион Лестера "Кинг Пауэр".
Журналист GiveMeSport Бен Джейкобс написал, что Мареска похвалил руководство клуба, а также игроков и персонал. Он и сейчас с некоторыми из них поддерживает связь.
"Владелец и его семья — фантастические люди. Они заботятся об игроках и персонале. Председатель Лестера — фантастический.
У меня была фантастическая связь с игроками и персоналом. Я буду благодарен этой команде всю свою жизнь. Я до сих пор поддерживаю связь с большинством из них. У нас особая связь", - сказал Мареска.
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Энцо Мареска тренировал "Лестер" в сезоне 2023/24 и вывел команду в Премьер-Лигу, победив в Чемпионшипе. В сезоне 2024/25 его наняли "Челси".
"Лестер" примет "Челси" в матче Премьер-Лиги в субботу 23 ноября. Матч начнётся в 14:30 по киеввскому времени.
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