Главный тренер Челси рассказал об возращении на стадион Лестера

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска рассказал об возращении на стадион Лестера "Кинг Пауэр".

Журналист GiveMeSport Бен Джейкобс написал, что Мареска похвалил руководство клуба, а также игроков и персонал. Он и сейчас с некоторыми из них поддерживает связь.

"Владелец и его семья — фантастические люди. Они заботятся об игроках и персонале. Председатель Лестера — фантастический. У меня была фантастическая связь с игроками и персоналом. Я буду благодарен этой команде всю свою жизнь. Я до сих пор поддерживаю связь с большинством из них. У нас особая связь", - сказал Мареска.

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Энцо Мареска тренировал "Лестер" в сезоне 2023/24 и вывел команду в Премьер-Лигу, победив в Чемпионшипе. В сезоне 2024/25 его наняли "Челси".

"Лестер" примет "Челси" в матче Премьер-Лиги в субботу 23 ноября. Матч начнётся в 14:30 по киеввскому времени.