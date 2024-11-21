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Ливерпуль может подписать защитника Ноттингем Форест за 70 млн фунтов стерлингов

Англия

Мурилло может сменить клуб

Ливерпуль может подписать защитника Ноттингем Форест за 70 млн фунтов стерлингов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Ноттингем Форест" Мурилло может перебраться в "Ливерпуль" за 70 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Football Insider.

Футболист привлек внимание не только "красных", но и многих других топ-клубов Европы, в частности мадридского "Реала". Но испанцы не готовы заплатить сумму, которую хочет получить "Ноттингем Форест".

Мурилло в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил один гол. Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера футболиста в 40 млн евро.

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Ноттингем Форест Ливерпуль Мурилло
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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