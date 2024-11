Кто лучше? Палмер вместе с легендарным игроком Челси принял участие в известном челлендже

Коул Палмер и легендарный экс-игрок лондонского "Челси" Джанфранко Дзола прошли небольшой опрос, определив, кто из них является лучшим в каждом из отдельно взятых компонентов.

В вопросе о лучшем исполнителе штрафных ударов их мнения не сошлись. 58-летний итальянец уверенно считает, что англичанин является лучшим в этом компоненте. Также Дзола сказал, что Палмеру нужно чаще практиковаться, потому что Коул пообещал ему реализовать свой следующий штрафной удар.

