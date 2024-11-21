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Кто лучше? Палмер вместе с легендарным игроком Челси принял участие в известном челлендже

Англия

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Кто лучше? Палмер вместе с легендарным игроком Челси принял участие в известном челлендже

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Коул Палмер и легендарный экс-игрок лондонского "Челси" Джанфранко Дзола прошли небольшой опрос, определив, кто из них является лучшим в каждом из отдельно взятых компонентов.

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В вопросе о лучшем исполнителе штрафных ударов их мнения не сошлись. 58-летний итальянец уверенно считает, что англичанин является лучшим в этом компоненте. Также Дзола сказал, что Палмеру нужно чаще практиковаться, потому что Коул пообещал ему реализовать свой следующий штрафной удар.

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Напомним, что Джанфранко Дзола выступал за "Челси" в период с 1996 года по 2003 год. Итальянец считается одним из лучших футболистов в истории английского клуба.

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Джанфранко Дзола Челси (Лондон) Коул Палмер
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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