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Кто лучше? Палмер вместе с легендарным игроком Челси принял участие в известном челлендже
Результаты этого опроса вас могут удивить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Коул Палмер и легендарный экс-игрок лондонского "Челси" Джанфранко Дзола прошли небольшой опрос, определив, кто из них является лучшим в каждом из отдельно взятых компонентов.
- Лучшее первое касание — Палмер
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В вопросе о лучшем исполнителе штрафных ударов их мнения не сошлись. 58-летний итальянец уверенно считает, что англичанин является лучшим в этом компоненте. Также Дзола сказал, что Палмеру нужно чаще практиковаться, потому что Коул пообещал ему реализовать свой следующий штрафной удар.
Who has the better:— Premier League (@premierleague) November 21, 2024
First touch? ????
Skills? ????
Celebration? ????
With @ChelseaFC's Cole Palmer and Gianfranco Zola ???? pic.twitter.com/q9wTgsjS5s
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Напомним, что Джанфранко Дзола выступал за "Челси" в период с 1996 года по 2003 год. Итальянец считается одним из лучших футболистов в истории английского клуба.
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