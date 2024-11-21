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Тренер Тоттенхэма высказался о семиматчевой дисквалификации Бентанкура
Очевидно, что это разочаровывает (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал семиматчевую дисквалификацию полузащитника Родриго Бентанкура, которую футболист получил за неудачную шутку в сторону своего одноклубника.
"Очевидно, что это разочаровывает, потому что он был замечательным игроком для нас в этом году", - сказал Постекоглу, - "Он был одним из тех, кто, безусловно, вышел на новый уровень в футболе, но мы понимали, что это неизбежно, и я поддерживаю решение клуба подать апелляцию на строгость запрета".
Напомним, что несмотря на публичные извинения Бентанкура, ФА решила наказать футболиста дисквалификацией и штрафом в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.
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