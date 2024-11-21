Тренер Тоттенхэма высказался о семиматчевой дисквалификации Бентанкура

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал семиматчевую дисквалификацию полузащитника Родриго Бентанкура, которую футболист получил за неудачную шутку в сторону своего одноклубника.

"Очевидно, что это разочаровывает, потому что он был замечательным игроком для нас в этом году", - сказал Постекоглу, - "Он был одним из тех, кто, безусловно, вышел на новый уровень в футболе, но мы понимали, что это неизбежно, и я поддерживаю решение клуба подать апелляцию на строгость запрета".