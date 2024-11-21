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Тренер Тоттенхэма высказался о семиматчевой дисквалификации Бентанкура

Англия

Очевидно, что это разочаровывает (с)

Тренер Тоттенхэма высказался о семиматчевой дисквалификации Бентанкура

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал семиматчевую дисквалификацию полузащитника Родриго Бентанкура, которую футболист получил за неудачную шутку в сторону своего одноклубника.

"Очевидно, что это разочаровывает, потому что он был замечательным игроком для нас в этом году", - сказал Постекоглу, - "Он был одним из тех, кто, безусловно, вышел на новый уровень в футболе, но мы понимали, что это неизбежно, и я поддерживаю решение клуба подать апелляцию на строгость запрета".

Напомним, что несмотря на публичные извинения Бентанкура, ФА решила наказать футболиста дисквалификацией и штрафом в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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