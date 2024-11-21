Наставник Миколенко высказался о предстоящем матче Эвертона против Брентфорда

Шон Дайч, главный тренер "Эвертона", поделился своими мыслями о предстоящем матче команды против "Брентфорда".

"Я очень уважаю их менеджера. Я достаточно хорошо знаю Томаса. Они работают на пределе своих возможностей, им нужно прогрессировать во многих направлениях. У них хорошие игроки, мне лично очень нравится их наставник, и я его очень уважаю", - добавил Дайч.