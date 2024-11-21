  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Наставник Миколенко высказался о предстоящем матче Эвертона против Брентфорда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Миколенко высказался о предстоящем матче Эвертона против Брентфорда

Англия

Каждая игра жизненно важна (с)

Наставник Миколенко высказался о предстоящем матче Эвертона против Брентфорда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Шон Дайч, главный тренер "Эвертона", поделился своими мыслями о предстоящем матче команды против "Брентфорда".

"Каждая игра жизненно важна для болельщиков, жизненно важна для меня, жизненно важна для футболистов".

Читайте такжеЗинченко и клуб Малиновского – на продажу, технарь Косово. Главные новости за 20 ноября

"Я очень уважаю их менеджера. Я достаточно хорошо знаю Томаса. Они работают на пределе своих возможностей, им нужно прогрессировать во многих направлениях. У них хорошие игроки, мне лично очень нравится их наставник, и я его очень уважаю", - добавил Дайч.

Напомним, что матч "Эвертон" - "Брентфорд" состоится 23 ноября в 17:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Два клуба АПЛ открыты к переходу французского нападающего в зимнее трансферное окно
yellow-arrow
Тренер Эвертона рассказал, повлияет ли смена владельца клуба на трансферную политику команды
yellow-arrow
Кто лучше? Палмер вместе с легендарным игроком Челси принял участие в известном челлендже
Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон) Шон Дайч Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости