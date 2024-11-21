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Наставник Миколенко высказался о предстоящем матче Эвертона против Брентфорда
Каждая игра жизненно важна (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Шон Дайч, главный тренер "Эвертона", поделился своими мыслями о предстоящем матче команды против "Брентфорда".
"Каждая игра жизненно важна для болельщиков, жизненно важна для меня, жизненно важна для футболистов".
"Я очень уважаю их менеджера. Я достаточно хорошо знаю Томаса. Они работают на пределе своих возможностей, им нужно прогрессировать во многих направлениях. У них хорошие игроки, мне лично очень нравится их наставник, и я его очень уважаю", - добавил Дайч.
Напомним, что матч "Эвертон" - "Брентфорд" состоится 23 ноября в 17:00 по киевскому времени.
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