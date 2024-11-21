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Два клуба АПЛ открыты к переходу французского нападающего в зимнее трансферное окно
Форвард может сменить клуб в ближайшее время
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что "Ньюкасл" и "Вест Хэм" рассматривают возможность подписания Рандаля Коло Муани. "ПСЖ" готов предложить английским клубам взять 25-летнего нападающего в аренду зимой.
Источники FootballTransfers отмечают, что с финансовой точки зрения переход Рандаля Коло Муани в "Ньюкасл" возможен на правах аренды.Также известно, что "Ньюкасл" рассматривает вариант с подписанием нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида в качестве свободного агента. Руководство "сорок" не планирует тратить серьезные средства, ведь они не хотят выбиваться из правил ФФП. Лондонский "Вест Хэм" называют еще одним клубом, который может быть заинтересованным в его услугах.
Ранее 25-летний Коло Муани отрицал информацию о его возможном переходе в другой клуб.
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Напомним, что Рандаль Коло Муани присоединился к "ПСЖ" из франкфуртского "Айнтрахта" за 95 миллионов евро, но француз не смог закрепиться в новом клубе. Известно, что Луис Энрике не рассчитывает на него в будущем.
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