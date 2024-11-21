  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Два клуба АПЛ открыты к переходу французского нападающего в зимнее трансферное окно
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба АПЛ открыты к переходу французского нападающего в зимнее трансферное окно

Англия

Форвард может сменить клуб в ближайшее время

Два клуба АПЛ открыты к переходу французского нападающего в зимнее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сообщается, что "Ньюкасл" и "Вест Хэм" рассматривают возможность подписания Рандаля Коло Муани. "ПСЖ" готов предложить английским клубам взять 25-летнего нападающего в аренду зимой.

Читайте такжеЗвездный нападающий ПСЖ прокомментировал слухи о его переходе в другой клуб в январе

Источники FootballTransfers отмечают, что с финансовой точки зрения переход Рандаля Коло Муани в "Ньюкасл" возможен на правах аренды.Также известно, что "Ньюкасл" рассматривает вариант с подписанием нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида в качестве свободного агента. Руководство "сорок" не планирует тратить серьезные средства, ведь они не хотят выбиваться из правил ФФП. Лондонский "Вест Хэм" называют еще одним клубом, который может быть заинтересованным в его услугах.

Ранее 25-летний Коло Муани отрицал информацию о его возможном переходе в другой клуб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Рандаль Коло Муани присоединился к "ПСЖ" из франкфуртского "Айнтрахта" за 95 миллионов евро, но француз не смог закрепиться в новом клубе. Известно, что Луис Энрике не рассчитывает на него в будущем.

По теме
yellow-arrow
Тренер Эвертона рассказал, повлияет ли смена владельца клуба на трансферную политику команды
yellow-arrow
Наставник Миколенко высказался о предстоящем матче Эвертона против Брентфорда
yellow-arrow
Кто лучше? Палмер вместе с легендарным игроком Челси принял участие в известном челлендже
Ньюкасл Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Рандаль Коло Муани
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости