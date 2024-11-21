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Тренер Эвертона рассказал, повлияет ли смена владельца клуба на трансферную политику команды

Англия

Если Фридкин возьмет полный контроль над клубом, все может измениться (С)

Тренер Эвертона рассказал, повлияет ли смена владельца клуба на трансферную политику команды

Новина українською

Тренер "Эвертона" Шон Дайч поделился своими ожиданиями относительно будущих трансферов в клубе после смены владельца.

"Никаких новостей нет, поэтому мы работаем в рамках текущей структуры клуба. Если Фридкин возьмет полный контроль над клубом, все может измениться. Но сейчас мы просто работаем по тем принципам, которые были раньше", - сказал Дайч.

Напомним, что 23 сентября, ФК "Эвертон" сообщил, что Blue Heaven Holdings и компания Friedkin Group, которая владеет "Ромой", договорились о приобретении контрольного пакета акций клуба.

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Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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