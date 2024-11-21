Тренер Эвертона рассказал, повлияет ли смена владельца клуба на трансферную политику команды

Тренер "Эвертона" Шон Дайч поделился своими ожиданиями относительно будущих трансферов в клубе после смены владельца.

"Никаких новостей нет, поэтому мы работаем в рамках текущей структуры клуба. Если Фридкин возьмет полный контроль над клубом, все может измениться. Но сейчас мы просто работаем по тем принципам, которые были раньше", - сказал Дайч.