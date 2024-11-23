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Английский топ-клуб заинтересовался одноклубником Трубина

Англия
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Это их бывший игрок

Английский топ-клуб заинтересовался одноклубником Трубина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский топ-клуб заинтересовался защитником клуба с украинцем Анатолия Трубина.

По информации журналиста Кристофера Мишеля, "Манчестер Юнайтед" рассматривает в качестве летнего трансфера защитника "Бенфики" Альваро Фернандеса.

Это бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и есть опция обратного выкупа в размере 20 млн евро.

"Наряду с Дэвисом, среди кандидатов есть Альваро Фернандес. Он присоединился к Бенфике на постоянной основе, но Манчестер Юнайтед рассматривает возможность использования пункта обратного выкупа. Говорят, что это около 20 млн евро", - написал Мишель.

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Фернандес перешёл в "Бенфику" летом 2024 года за 6 млн евро. Защитник сыграл в 16-ти играх за португальский клуб во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

TransferMarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

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Источник:
Christopher Mitchell
Опубликовал: Владислав Прийменко
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