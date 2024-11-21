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"Я очень взволнован". Тренер Саутгемптона высказался о предстоящем матче против лидера Премьер-лиги

Англия
Обновлено

Специалист поделился своими мыслями

"Я очень взволнован". Тренер Саутгемптона высказался о предстоящем матче против лидера Премьер-лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Перед матчем против лидера Премьер-лиги "Ливерпуля", главный тренер "Саутгемптона" Рассел Мартин взволнован предстоящим противостоянием.

"Я очень взволнован воскресеньем. Мы играем с лучшей командой в стране на данный момент, учитывая их текущую форму и то, что они делают со своим тренером, построенную на невероятном фундаменте, заложенном предыдущим наставником, поэтому я с нетерпением жду этой встречи", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Саутгемптон" - "Ливерпуль" состоится 24 ноября в 16:00 по киевскому времени.

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Ливерпуль Саутгемптон Расселл Мартин
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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