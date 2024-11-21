Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ноттингем Форест высказался о том, является ли Арсенал претендентом на победу в АПЛ
Таблица - это не ориентир (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту ответил на вопрос журналиста о том, является ли "Арсенал" претендентом на победу в АПЛ в этом сезоне.
"Таблица - это не ориентир. Вы знаете, что я думаю о таблице, в основном потому, что она не диктует, что вы должны делать. Если вам нужны очки, вы должны играть лучше. Давайте всегда смотреть на игру как на игру, и соревноваться хорошо. Если я не буду смотреть на таблицу, мне не придется оценивать другие команды", - сказал специалист.
Добавим, что "Арсенал" сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея 19 очков. "Канониры" отстают от лидера ("Ливерпуля") на 9 баллов.
Популярное сейчас
- Россия пригрозила ударом по Польше из-за открытия базы ПРО США, Варшава ответила
- Селезнев назвал лучшего тренера Украины на данный момент
- "Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение
- Не входит в планы Артеты. Арсенал зимой намерен продать Зинченко
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля