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Официально: Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити
Специалист остается в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", продлил сотрудничество со своим клубом.
Испанец подписал контракт с "горожанами" до июня 2027 года.
Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года. За почти десять лет работы испанец выиграл с командой 18 крупных трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги и первую в истории коллектива Лигу чемпионов. До "горожан" Пеп тренировал такие команды как "Барселона" и "Бавария".
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Источник:Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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kalan-86 (Анкара)
21.11.2024 в 23:04
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