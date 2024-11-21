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Официально: Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити

Англия
Обновлено

Специалист остается в команде

Официально: Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", продлил сотрудничество со своим клубом.

Испанец подписал контракт с "горожанами" до июня 2027 года.

Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года. За почти десять лет работы испанец выиграл с командой 18 крупных трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги и первую в истории коллектива Лигу чемпионов. До "горожан" Пеп тренировал такие команды как "Барселона" и "Бавария".

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Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
21.11.2024 в 23:04
Ну и замечательно! С ним веселее.
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Комментарии 1
kalan-86 (Анкара)
21.11.2024 в 23:04
Ну и замечательно! С ним веселее.
Ответить
0
0

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