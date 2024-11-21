Официально: Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", продлил сотрудничество со своим клубом.

Испанец подписал контракт с "горожанами" до июня 2027 года.

Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года. За почти десять лет работы испанец выиграл с командой 18 крупных трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги и первую в истории коллектива Лигу чемпионов. До "горожан" Пеп тренировал такие команды как "Барселона" и "Бавария".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football