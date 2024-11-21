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"Я испытываю особые чувства к Ман Сити". Гвардиола высказался о продолжении сотрудничества с горожанами

Англия

Специалист поделился своими эмоциями

"Я испытываю особые чувства к Ман Сити". Гвардиола высказался о продолжении сотрудничества с горожанами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", высказался о продлении контракта со своим клубом.

"Я испытываю особые чувства к "Ман Сити". Поэтому я очень рад, что остаюсь здесь еще на два сезона. Спасибо всем за то, что продолжаете доверять и поддерживать меня".

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"Надеюсь, теперь мы сможем добавить еще больше трофеев к тем, которые мы уже выиграли", - сказал Пеп.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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