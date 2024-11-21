"Я испытываю особые чувства к Ман Сити". Гвардиола высказался о продолжении сотрудничества с горожанами

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", высказался о продлении контракта со своим клубом.

"Я испытываю особые чувства к "Ман Сити". Поэтому я очень рад, что остаюсь здесь еще на два сезона. Спасибо всем за то, что продолжаете доверять и поддерживать меня".