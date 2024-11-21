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Звезда Манчестер Сити снялся в экстремальной рекламе: Холанд ходит босиком по раскаленным углям
Эрлинг стал лицом новой рекламной кампании Beats by Dre
Getty Images
Норвежский форвард Эрлинг Холанд продолжает удивлять мир не только своими достижениями в футболе, но и неординарными проектами.
На этот раз футболист стал лицом новой рекламной кампании известного бренда наушников Beats by Dre.
В ролике Холанд демонстрирует свою невероятную физическую форму и силу духа. Футболист бегает с волками, ходит босиком по раскаленным углям, подтягивается на краю обрыва.
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