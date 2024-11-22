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Седан вошла в топ-20 необычного рейтинга АПЛ
В Премьер-лиге жены и девушки футболистов также не остаются без внимания
LNJ
Возлюбленная защитника "Арсенала" Александра Зинченко попала в рейтинг издания Game Set Match, который специализируется на личной жизни футболистов.
В этот раз была создана подборка из топ-20 вторых половинок действующих и бывших футболистов АПЛ по количеству подписчиков в соцсетях. Влада Седан также вошли в рейтинг, заняв 11 место с 695 тысячами подписчиков в Инстаграме.
В первую тройку вошли любимая Деле Алли Синди Кимберли (7,1 млн), жена вингера "Вест Хэма" Джареда Боуэна Дэни Дайер (3,7 млн) и Дуда Фурнье (2,3 млн), которая встречается с Лукасом Пакетой.
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