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Седан вошла в топ-20 необычного рейтинга АПЛ

Англия
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В Премьер-лиге жены и девушки футболистов также не остаются без внимания

Седан вошла в топ-20 необычного рейтинга АПЛ

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Возлюбленная защитника "Арсенала" Александра Зинченко попала в рейтинг издания Game Set Match, который специализируется на личной жизни футболистов.

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В этот раз была создана ​​подборка из топ-20 вторых половинок действующих и бывших футболистов АПЛ по количеству подписчиков в соцсетях. Влада Седан также вошли в рейтинг, заняв 11 место с 695 тысячами подписчиков в Инстаграме.

Седан вошла в топ-20 необычного рейтинга АПЛ - изображение 1

В первую тройку вошли любимая Деле Алли Синди Кимберли (7,1 млн), жена вингера "Вест Хэма" Джареда Боуэна Дэни Дайер (3,7 млн) и Дуда Фурнье (2,3 млн), которая встречается с Лукасом Пакетой.

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Влада Седан
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Источник:
Game Set Match
Опубликовал: Александр Симченко
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