Седан вошла в топ-20 необычного рейтинга АПЛ

Возлюбленная защитника "Арсенала" Александра Зинченко попала в рейтинг издания Game Set Match, который специализируется на личной жизни футболистов.

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В этот раз была создана ​​подборка из топ-20 вторых половинок действующих и бывших футболистов АПЛ по количеству подписчиков в соцсетях. Влада Седан также вошли в рейтинг, заняв 11 место с 695 тысячами подписчиков в Инстаграме.

В первую тройку вошли любимая Деле Алли Синди Кимберли (7,1 млн), жена вингера "Вест Хэма" Джареда Боуэна Дэни Дайер (3,7 млн) и Дуда Фурнье (2,3 млн), которая встречается с Лукасом Пакетой.