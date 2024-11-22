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МЮ и Реал поборятся с ПСЖ за талантливого форварда Аталанты
За этого игрока надо выложить немало средств
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" вместе с "Реалом" и "Пари Сен-Жермен" являются серьезными претендентами на потенциальный трансфер звезды "Аталанты" Адемолы Лукмана. "Манкунианцы" внимательно следят за нигерийцем, поскольку бергамаски также стремятся провести переговоры с игроком по поводу нового контракта.
Как сообщает Caught Offside, "красные дьяволы" могут быть готовы к переходу Лукмана в зависимости от того, как будут развиваться события, хотя источники утверждают, что никаких конкретных переговоров между клубом и игроком еще не произошло.27-летний футболист еще не принял решение относительно своего будущего, но январский переход считается маловероятным на данный момент, а переход следующим летом является более реалистичным. "ПСЖ" имеет давний интерес к нападающему еще с лета, и они могут снова претендовать на его подписание вместе с мадридским "Реалом". Нигериец может стать значительным усилением, хотя он не обойдется дешево, поскольку за него придется выложить 60-70 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Адемола Лукман провел 14 матчей, где отметился 8 голами и 5 ассистами.
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