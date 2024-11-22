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Клубы Премьер-лиги проявляют интерес к нападающему Коринтианса
Сам игрок мечтает сыграть в английском чемпионате
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юри Альберто стал настоящим спасителем и почти в одиночку вытащил "Коринтианса" из зоны вылета, а до завершения кампании 2024 года осталось всего несколько недель. Своей игрой бразилец привлек внимание клубов АПЛ, которые хотят усилить атакующую линию.
По информации TBR Football, "Вест Хэм", "Ньюкасл", "Эвертон" и "Ноттингем" проявляют интерес к 23-летнему футболисту. Общаясь со СМИ на этой неделе, форвард "Коринтианса" признался, что он очень хочет попробовать второй шанс в Европе, а Премьер-лига является его главным приоритетом.В то время как "Вест Хэму" тяжело даются голы во время травмированного дебютного сезона Никласа Фюллькруга, "Эвертон" также интересуется девятым номером, поскольку ни Доминик Калверт-Льюин, ни Бето не выглядят надежными центральными нападающими на уровне Премьер-лиги. "Коринтианс" ожидает предложения за своего игрока минимум в 17 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что в этом сезоне Юри Альберто провел 54 матча, где отметился 27 голами и 6 ассистами.
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